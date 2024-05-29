Обыгравший «Барселону» со счетом 8:2 Ханси Флик стал главным тренером каталонцев

В сообщении говорится, что на этом посту немецкий специалист сменил испанца Хави. Контракт с Фликом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд... Флик выиграл практически всё, что только можно выиграть в мире футбола», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 Флик тренировал «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, разгромив в четвертьфинале «Барселону» со счётом 8:2 - это крупнейшее поражение каталонцев в еврокубках.

Ранее Массимилиано Аллегри был уволен с поста главного тренера ФК «Ювентус». Причиной увольнения стало поведение специалиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

