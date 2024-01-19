СМИ: Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб»
Бывший главный тренер итальянского ФК «Рома» Жозе Моуринью согласился возглавить саудовскую команду «Аль-Шабаб», сообщает Aawsat.
По данным издания, 60-летний португальский специалист обсудил этот вопрос по видеозвонку со спортивным директором клуба Доминико Тите. Кроме того, кандидатуру Моуринью одобрил комитет по подбору персонала Саудовской профессиональной лиги.
Отмечается, что португалец на днях прибудет в Эр-Рияд для окончательного обсуждения контракта.
Ранее Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера ФК «Рома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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