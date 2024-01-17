Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»
Новым главным тренером московского ФК «Торпедо» стал Олег Кононов. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
В сообщении говорится, что контракт рассчитан на два с половиной года.
В послужном списке 57-летнего специалиста работа с такими клубами, как «Ахмат» (Грозный), «Арсенал» (Тула) и «Спартак» (Москва). Также Кононов был главным тренером «Краснодара», с которым завоевал бронзовые медали РПЛ, и ФК «Рига», выигравшим Высшую лигу Латвии.
Ранее Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера ФК «Рома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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