Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»

В сообщении говорится, что контракт рассчитан на два с половиной года.

В послужном списке 57-летнего специалиста работа с такими клубами, как «Ахмат» (Грозный), «Арсенал» (Тула) и «Спартак» (Москва). Также Кононов был главным тренером «Краснодара», с которым завоевал бронзовые медали РПЛ, и ФК «Рига», выигравшим Высшую лигу Латвии.

Ранее Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера ФК «Рома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

