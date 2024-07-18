В Аргентине чиновника уволили за просьбу к Месси извиниться перед французами
Замглавы департамента спорта Аргентины Хулио Гарро был уволен после того, как призвал капитана сборной страны по футболу Лионеля Месси извиниться за оскорбления игроков команды Франции. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского президента Хавьера Милея.
Ранее Гарро заявил, что Месси стоит извиниться за расистские высказывания игроков сборной страны в адрес французских футболистов. Кроме того, извинения следует принести и президенту Ассоциации футбола Аргентины.
«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам», — говорится в заявлении пресс-службы в соцсети Х.
Отмечается, что «по этой причине» Гарро лишился своего поста.
После финала Кубка Америки, который выиграла Аргентина, футболисты команды распространили в соцсетях видео, на котором звучала песня с расистскими оскорблениями в адрес французских игроков. Опубликовавший ролик полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес принес свои извинения, пишет RT.
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