СМИ: Контракт со «Спартаком» Кокорин подпишет в ближайшие часы
Футболист Александр Кокорин прилетел в Москву, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что уже вечером спортсмен подпишет контракт со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что ФК предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение красно-белых, отмечает RT.
Напомним, Александр Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». Кроме того, он выступал за «Динамо», а в сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
Между тем, ранее 30 июля стало известно, что Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за питерский клуб. Об этом заявили в пресс-службе ФК. Известно, что новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».
В прошлом сезоне Артём Дзюба с 17 забитыми голами разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.
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