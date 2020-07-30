СМИ: Контракт со «Спартаком» Кокорин подпишет в ближайшие часы

Футболист Александр Кокорин прилетел в Москву, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что уже вечером спортсмен подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что ФК предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение красно-белых, отмечает RT.

Напомним, Александр Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». Кроме того, он выступал за «Динамо», а в сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.