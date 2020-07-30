СМИ: Контракт со «Спартаком» Кокорин подпишет в ближайшие часы

Футболист Александр Кокорин прилетел в Москву, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что уже вечером спортсмен подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что ФК предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение красно-белых, отмечает RT.

Напомним, Александр Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». Кроме того, он выступал за «Динамо», а в сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.

Дзюба и Азмун поделили звание лучшего бомбардира текущей РПЛ

Между тем, ранее 30 июля стало известно, что Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за питерский клуб. Об этом заявили в пресс-службе ФК. Известно, что новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».

В прошлом сезоне Артём Дзюба с 17 забитыми голами разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ФК "Спартак"ФутболАлександр Кокорин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры