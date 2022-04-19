СМИ: ФК «Красава» запретили тренировки после видео блогера Савина

Сам Савин назвал это видео «самым важным и самым сложным выпуском в истории канала», добавив, что между страхом и совестью «выбирает второе».

Информацию о запрете ФК «Красава» тренироваться в Красногорске подтверждают и Telegram-каналы.

Футбольный клуб Савина выступает в ФНЛ-2, – третьем по рангу дивизионе в российском футболе, - и занимает на сегодняшний день четвертое место в своей группе.

Отмечающий сегодня день рождения блогер раньше работал ведущим и комментатором на канале «Матч ТВ».

