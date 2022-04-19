СМИ: ФК «Красава» запретили тренировки после видео блогера Савина
Футбольному клубу «Красава» блогера Евгения Савина запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске, сообщает издание «Спорт день за днем».
При этом накануне на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине с участием выступающих в Англии футболистов Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, бывшего тренера «Динамо» Андрея Воронина и ряда других украинцев.
Сам Савин назвал это видео «самым важным и самым сложным выпуском в истории канала», добавив, что между страхом и совестью «выбирает второе».
Информацию о запрете ФК «Красава» тренироваться в Красногорске подтверждают и Telegram-каналы.
Футбольный клуб Савина выступает в ФНЛ-2, – третьем по рангу дивизионе в российском футболе, - и занимает на сегодняшний день четвертое место в своей группе.
Отмечающий сегодня день рождения блогер раньше работал ведущим и комментатором на канале «Матч ТВ».
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