Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные

Сильный смог появится на улицах Москвы в предстоящие выходные, 3 и 4 декабря. Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает News.ru.

По его словам, все выбросы как автомобильного транспорта, так и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое

«А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — пояснил синоптик.

Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах

Он также предположил, что такие погодные условия могут привести к объявлению режима повышенной готовности к загрязнениям по примеру Красноярска, где для подобного явления есть отдельный термин — «режим черного неба».

Шувалов добавил, что столбики термометров в дневное время в выходные покажут около семи-восьми градусов мороза.

Ранее москвичам пообещали ещё пять морозных дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыходныеПогода В МосквеМоскваСиноптики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры