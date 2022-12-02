Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные

Сильный смог появится на улицах Москвы в предстоящие выходные, 3 и 4 декабря. Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает News.ru.

По его словам, все выбросы как автомобильного транспорта, так и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое

«А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — пояснил синоптик.