Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные
Сильный смог появится на улицах Москвы в предстоящие выходные, 3 и 4 декабря. Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает News.ru.
По его словам, все выбросы как автомобильного транспорта, так и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое
«А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — пояснил синоптик.
Он также предположил, что такие погодные условия могут привести к объявлению режима повышенной готовности к загрязнениям по примеру Красноярска, где для подобного явления есть отдельный термин — «режим черного неба».
Шувалов добавил, что столбики термометров в дневное время в выходные покажут около семи-восьми градусов мороза.
Ранее москвичам пообещали ещё пять морозных дней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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