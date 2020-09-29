Шумахер дебютирует в «Формуле-1» на этапе в Германии

Сын «Красного барона" поблагодарил Alfa Romeo Racing за предоставленный шанс и отметил, что его дебют в уик-энде «Формулы-1» пройдёт на трассе в Нюрбургринге, то есть перед домашней аудиторией, что делает этот момент еще более особенным.

В настоящее время 21-летний Мик Шумахер, который является членом Академии Ferrari, возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Формула 2». На счету немца победы в Монце и Сочи. Отметим, что у него уже есть опыт работы с техникой «Формулы-1», правда только на тестах, где он сотрудничал как с Alfa Romeo, так и с Ferrari.

