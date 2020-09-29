Шумахер дебютирует в «Формуле-1» на этапе в Германии

Сын легендарного Михаэля Шумахера впервые примет участие в этапе «Формулы-1».

Как сообщает пресс-служба Alfa Romeo Racing, 9 октября Мик Шумахер займёт место в машине Антонио Джовинацци и проведёт первую сессию свободных заездов Гран-при Айфеля, после чего итальянский гонщик отработает оставшуюся часть гоночного уик-энда.

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Сын «Красного барона" поблагодарил Alfa Romeo Racing за предоставленный шанс и отметил, что его дебют в уик-энде «Формулы-1» пройдёт на трассе в Нюрбургринге, то есть перед домашней аудиторией, что делает этот момент еще более особенным.

В настоящее время 21-летний Мик Шумахер, который является членом Академии Ferrari, возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Формула 2». На счету немца победы в Монце и Сочи. Отметим, что у него уже есть опыт работы с техникой «Формулы-1», правда только на тестах, где он сотрудничал как с Alfa Romeo, так и с Ferrari.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Формула-1
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