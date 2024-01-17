Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Australian Open

В Москве начали разбирать новогодние елки и декоративные конструкции

15 миллионов человек узнали о работе 130 промпредприятий в рамках проекта «Открой#Моспром»

Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались 4,5 миллиона раз

В 2023 году в столичных волонтерских центрах «Доброе место» побывали более 15 тысяч человек

Адвокат считает, что очередной иск против Ивлеевой на 1 млрд рублей не примут к рассмотрению