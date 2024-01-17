Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.

Россиянка Захарова вышла в третий круг Australian Open

В матче в рамках второго раунда соревнования 16-летняя россиянка победила со счетом 6:0, 6:2. Юная теннисистка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер находится на шестой строчке.

Андреева сыграет в следующем круге против победительницы матча между Камиллой Рахимовой (РФ) и Дианой Парри (Франция).

Ранее стало известно, что в третий круг Australian Open вышли россиянки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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