Россиянка Захарова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Анастасия Захарова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Во втором круге спортсменка сыграла со словенкой Кайей Юван и одержала победу в матче со счетом 6:1, 6:1, пишет RT.

Захарова встретится в следующем раунде с победительницей пары Каролин Гарсия — Магдалена Френх. Представительницы Франции и Польши сыграют в среду, 17 января.

Ранее стало известно, что российские спортсмены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Мирра Андреева вышли во второй круг Australian Open, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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