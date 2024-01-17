Россиянка Захарова вышла в третий круг Australian Open
Россиянка Анастасия Захарова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Во втором круге спортсменка сыграла со словенкой Кайей Юван и одержала победу в матче со счетом 6:1, 6:1, пишет RT.
Захарова встретится в следующем раунде с победительницей пары Каролин Гарсия — Магдалена Френх. Представительницы Франции и Польши сыграют в среду, 17 января.
Ранее стало известно, что российские спортсмены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Мирра Андреева вышли во второй круг Australian Open, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут разрешить рекламу вина на билбордах
- В работе WhatsApp в России произошел сбой
- Синоптик Позднякова предупредила о ненастье в Москве на Крещенский сочельник
- Россиянка Захарова вышла в третий круг Australian Open
- Опрос: Половина россиян с детства хотели стать музыкантами
- СМИ: Цены на яйца в России опустились ниже 100 рублей в ряде торговых сетей
- Сальдо: В Херсоне снесли памятник Маяковскому
- КТК заявил о возобновлении приема и перевалки нефти на терминале в Черном море
- Израиль заявил о смерти двух заложников в плену ХАМАС
- СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru