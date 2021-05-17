Северная Корея отказалась от участия в квалификации ЧМ-2022
В Азиатской футбольной конфедерации подтвердили отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые пройдут в Южной Корее в июне. Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.
Отмечается, что решение не связано со спором между двумя Кореями, а обусловлено опасениями по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.
Ситуацию рассмотрят в оргкомитете Международной федерации футбола (ФИФА), которому теперь необходимо внести изменения в турнирную таблицу группы H.
Ранее стало известно, что российская сборная сыграет с командами Хорватии и Мальты в рамках отборочных матчей ЧМ-2022.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- Лоза подал на «Первый канал» иск на 5 миллионов рублей
- Стоимость биткоина резко упала после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla
- ФАС определила предельную цену на «Спутник Лайт»
- Мясников назвал смертельно опасные для детей фрукты
- В Крыму выпал крупный град
- Северная Корея отказалась от участия в квалификации ЧМ-2022
- На встречу с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ вызвали полицию
- Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году
- ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках
- Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru