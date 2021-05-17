Северная Корея отказалась от участия в квалификации ЧМ-2022

Отмечается, что решение не связано со спором между двумя Кореями, а обусловлено опасениями по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Ситуацию рассмотрят в оргкомитете Международной федерации футбола (ФИФА), которому теперь необходимо внести изменения в турнирную таблицу группы H.

Ранее стало известно, что российская сборная сыграет с командами Хорватии и Мальты в рамках отборочных матчей ЧМ-2022.

