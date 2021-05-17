Северная Корея отказалась от участия в квалификации ЧМ-2022

В Азиатской футбольной конфедерации подтвердили отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые пройдут в Южной Корее в июне. Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.

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Отмечается, что решение не связано со спором между двумя Кореями, а обусловлено опасениями по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Ситуацию рассмотрят в оргкомитете Международной федерации футбола (ФИФА), которому теперь необходимо внести изменения в турнирную таблицу группы H.

Ранее стало известно, что российская сборная сыграет с командами Хорватии и Мальты в рамках отборочных матчей ЧМ-2022.

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ФОТО: fifa.com
ТЕГИ:КНДРЧемпионат МираФутбол
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