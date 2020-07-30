Семак опубликовал фото с Рибалтой на фоне слухов об их разногласиях
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его уходе со своей должности из-за разногласий с руководством луба – Хавьером Рибалтой и Александром Медведевым.
Как сообщает "Чемпионат", фото стало реакцией на слухи в СМИ о том, что Семак планирует покинуть "Зенит" из-за сложных отношений с руководством.
Ранее в пятницу стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года с ФК «Спартак». Таким образом, он покидает "Зенит", за который выступал с 2016 года.
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