Семак опубликовал фото с Рибалтой на фоне слухов об их разногласиях









Как сообщает "Чемпионат", фото стало реакцией на слухи в СМИ о том, что Семак планирует покинуть "Зенит" из-за сложных отношений с руководством.

Ранее в пятницу стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года с ФК «Спартак». Таким образом, он покидает "Зенит", за который выступал с 2016 года.

