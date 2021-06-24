Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
В среду вечером завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу, по итогам которого стали известны все участники 1/8 финала.
Из группы «А» в плей-офф вышли Италия, Уэльс и Швейцария; из группы «В» - Бельгия и Дания; из группы «С» - Нидерланды, Австрия и Украина; из группы «D» - Англия, Хорватия и Чехия; из группы «Е» - Швеция и Испания, из группы «F» - Франция, Германия и Португалия.
Уже известны пары команд, которые встретятся в 1/8 финала.
26 июня Уэльс сыграет с Данией, а Италия с Австрией.
27 июня состоятся матчи Нидерланды – Чехия и Бельгия – Португалия.
28 июня Хорватия сыграет с Испанией, а Франция со Швейцарией.
29 июня состоятся матчи Англия – Германия и Швеция – Украина.
Неудачниками Чемпионата Европы 2020 стали 8 команд, не сумевших преодолеть групповой этап. Это сборные Турции, Финляндии, России, Северной Македонии, Шотландии, Словакии, Польши и Венгрии.
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