Щербакова победила на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова в одиночном женском катании стала первой на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство передает, что за короткую и произвольную программы Щербакова получила 233,17 балла. За ней следует Елизавета Туктамышева с результатом в 220,46 балла. Бронзовую медаль завоевала Александра Трусова с 217,20 баллами.

Трусова была на 12-м месте по итогам короткой программы, спортсменка дважды упала во время проката, однако затем ей удалось подняться в рейтинге благодаря произвольной программе.

