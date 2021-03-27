Щербакова победила на ЧМ по фигурному катанию
Российская фигуристка Анна Щербакова в одиночном женском катании стала первой на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство передает, что за короткую и произвольную программы Щербакова получила 233,17 балла. За ней следует Елизавета Туктамышева с результатом в 220,46 балла. Бронзовую медаль завоевала Александра Трусова с 217,20 баллами.
Трусова была на 12-м месте по итогам короткой программы, спортсменка дважды упала во время проката, однако затем ей удалось подняться в рейтинге благодаря произвольной программе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru