Фигуристка Трусова дважды упала на ЧМ в Стокгольме

Трусова должна была исполнить серию из пяти четверных прыжков, однако удачно выполнила лишь два из них. Спортсменка получила 152,38 балла. При этом фигуристка отметила, что пока что не намерена менять тренера - она занимается в группе Евгения Плющенко.

По ее словам, слухи о возможной смене тренера до нее не доходили, а сама она не планирует "ничего менять". Трусова рассказала, что тренерский штаб и родные поддерживали ее после неудачной короткой программы и "помогали настроиться".

