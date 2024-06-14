Сборные России по настольному теннису взяли две золотые медали Игр БРИКС
14 июня 202421:59
Российские сборные победили в командных турнирах по настольному теннису на Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани.
Так, женская сборная в финале обошла китаянок со счетом 3:0, а мужская сборная обыграла в финале команду Китая со счетом 3:2.
Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru