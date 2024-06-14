Сборные России по настольному теннису взяли две золотые медали Игр БРИКС

Так, женская сборная в финале обошла китаянок со счетом 3:0, а мужская сборная обыграла в финале команду Китая со счетом 3:2.

Ранее стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

