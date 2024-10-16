Сборную Англии по футболу возглавит Томас Тухель
16 октября 202411:58
Новым тренером сборной Англии по футболу стал Томас Тухель. Об этом национальная команда сообщила в социальной сети X.
Немецкий специалист начнет работу в сборной с января 2025 года.
Отмечается, что контракт с тренером подписали еще 8 октября. На какой период рассчитано соглашение, не уточняется.
Ранее Тухель был главным тренером мюнхенской «Баварии», напоминает RT. Под его руководством команде не удалось достичь успеха, и специалист покинул клуб, проработав один сезон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru