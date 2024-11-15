Сборная России установила рекорд в официальных матчах, забив 11 голов Брунею

Сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 11 голов в официальном матче против сборной Брунея. Игра проходит в Краснодаре и началась в 19:00 мск.

Сборная Брунея, занимающая 184-е место в мировом рейтинге ФИФА, привезла на матч лишь шесть игроков из основного состава, объяснив это «личными делами» своих футболистов.