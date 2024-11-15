Сборная России установила рекорд в официальных матчах, забив 11 голов Брунею

Сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 11 голов в официальном матче против сборной Брунея. Игра проходит в Краснодаре и началась в 19:00 мск.

Сборная Брунея, занимающая 184-е место в мировом рейтинге ФИФА, привезла на матч лишь шесть игроков из основного состава, объяснив это «личными делами» своих футболистов.

Карпин заявил, что сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, в свою очередь, выпустил в стартовом составе резервистов. Сборная России с 2022 года отстранена от международных матчей и проводит исключительно товарищеские встречи.

Предыдущий рекорд по числу забитых мячей в одном матче был установлен в июне 2019 года, когда в отборочной встрече на чемпионат Европы разгромила Сан-Марино со счетом 9:0, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РекордСпортСборная России По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры