Сборная России установила рекорд в официальных матчах, забив 11 голов Брунею
Сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 11 голов в официальном матче против сборной Брунея. Игра проходит в Краснодаре и началась в 19:00 мск.
Сборная Брунея, занимающая 184-е место в мировом рейтинге ФИФА, привезла на матч лишь шесть игроков из основного состава, объяснив это «личными делами» своих футболистов.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, в свою очередь, выпустил в стартовом составе резервистов. Сборная России с 2022 года отстранена от международных матчей и проводит исключительно товарищеские встречи.
Предыдущий рекорд по числу забитых мячей в одном матче был установлен в июне 2019 года, когда в отборочной встрече на чемпионат Европы разгромила Сан-Марино со счетом 9:0, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru