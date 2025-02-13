РФС: Сборная РФ сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией
Российский футбольный союз объявил о проведении ближайших товарищеских матчах сборной. Достигнута договоренность с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Речь идет о мартовских и июньских окнах ФИФА,
С первой сборной россияне сыграют в марте в Москве. С Нигерией домашняя игра назначена на 6 июня. В гости к белорусам сборная РФ отправится 10 июня. Конкретные места проведения игр и время стартового свистка будут объявлены позднее.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Международная федерация футбола рейтингует всех соперников ниже сборной РФ, которая сейчас располагается на 34- месте. Нигерия занимает 44 строчку, Замбия – 87, Белоруссия – 98. Российские футбольные сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года из-за СВО на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru