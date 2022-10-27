Сборная России по футболу сыграет с командами Таджикистана и Узбекистана

Российская футбольная сборная проведёт два товарищеских матча с командами Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает издание Championat.Asia.

РФ с Таджикистаном встретится 17 ноября, с Узбекистаном - 20 ноября.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» и российской сборной по футболу Валерий Карпин допустил возвращение нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

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