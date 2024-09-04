Карпин: Боюсь, что бан с российского футбола не снимут еще 10 лет
Сборная России по футболу в товарищеских играх с Сербией и Камеруном выглядела конкурентоспособной. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
При этом он отметил, что не знает, как будет выглядеть сборная и российские клубы, когда ФИФА и УЕФА отменят их отстранение от международных турниров из-за спецоперации на Украине.
На вопрос, боится ли он того, что сборную России могут ещё «лет 10 не вернуть», Карпин ответил утвердительно.
«Очень боюсь... Я, может быть, умру через 10 лет», - заключил 55-летний специалист.
Ранее Карпин заявил, что на матчи против Вьетнама и Таиланда, которые пройдут 5 и 7 сентября, отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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