Сборная Германии обыграла Венгрию на Евро-2024 и вышла в плей-офф
Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Венгрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы, став первой командой, прошедшей в плей-офф турнира.
Матч группы А, состоявшийся в Штутгарте, завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой сборной. Голы забили Джамал Мусиала на 22-й минуте и Илкай Гюндоган на 67-й минуте.
По данным статистического сервиса Opta Sports, 21-летний Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории, забившим в двух первых матчах чемпионата Европы.
Эта победа обеспечила сборной Германии выход в плей-офф, укрепив их позицию среди фаворитов турнира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru