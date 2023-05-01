Агент Головина заявил о проблемах с трансфером из-за отношения к россиянам в ЕС

По его словам, проблема отношения к игрокам из России в Европе действительно существует. Это может осложнить дальнейший трансфер Головина, отметил представитель футболиста.

Клюев заявил, что россиянин намерен выступать за более крупные клубы, чем «Монако».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. Контракт заключен до 30 июня 2026 года.

О проблемах с переходом во французский «Лилль» ранее рассказал агент бывшего полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева, передает «Радиоточка НСН».

