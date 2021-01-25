РУСАДА не подаст апелляцию на решение CAS о санкциях в отношении российского спорта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА приняло решение на оспаривать заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе российского агентства.

CAS 17 декабря частично признал обвинения WADA к РУСАДА и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В РУСАДА отметили, что решительно не согласны с выводами CAS о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. В агентстве добавили, что арбитражный суд прошел с процессуальными нарушениями, а заключение было основано на односторонней оценке фактов.