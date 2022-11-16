Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP - 2022, который проходит в итальянском Турине.

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Итог встречи, которая продлилась 1 час 9 минут - 6:4, 6:1 в пользу сербского теннисиста.

В следующем туре Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым, соперником Рублёва станет греческий теннисист Стефанос Циципас.

Ранее Рублёв на старте Итогового чемпионата ATP обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7), сообщает RT.

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