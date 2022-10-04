Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира в Астане
Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд турнира категории ATP-500, который проходит в столице Казахстана Астане.
В матче первого круга россиянин, занимающий в мировом рейтинге четвёртое место, в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира испанца Альберта Рамос-Виньоласа (6:3, 6:1).
Во втором круге Медведев встретится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Ранее Медведев принял решение сняться с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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