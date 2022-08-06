Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне
6 августа 202205:58
Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Россиянин в четвертьфинале обыграл американца Джеффри Вольфа со счетом 6:2, 6:3. В следующем этапе турнира Рублев сыграет с японским теннисистом Есихито Нисиокой.
Двадцатичетырехлетний россиянин занимает восьмую строчку в рейтинге АТР, на его счету 11 побед на соревнованиях под эгидой ассоциации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru