Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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Россиянин в четвертьфинале обыграл американца Джеффри Вольфа со счетом 6:2, 6:3. В следующем этапе турнира Рублев сыграет с японским теннисистом Есихито Нисиокой.

Двадцатичетырехлетний россиянин занимает восьмую строчку в рейтинге АТР, на его счету 11 побед на соревнованиях под эгидой ассоциации.

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