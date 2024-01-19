Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг на дебютном Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева, впервые принимающая участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), пробилась в четвертый круг турнира.
Россиянка, занимающая в мировом рейтинге 170-е место и попавшая в основную сетку через квалификацию, в третьем круге обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю, которая была посеяна под 10-м номером.
Встреча, продлившаяся два часа и девять минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Тимофеевой. В 1/8 финала россиянка встретится с украинкой Мартой Костюк, которая выбила российскую теннисистку Элину Аванесян.
Ранее россиянка Мира Андреева в третьем круге Australian Open одолела 72-ю ракетку мира Диану Парри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru