Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг на дебютном Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева, впервые принимающая участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), пробилась в четвертый круг турнира.

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Россиянка, занимающая в мировом рейтинге 170-е место и попавшая в основную сетку через квалификацию, в третьем круге обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю, которая была посеяна под 10-м номером.

Встреча, продлившаяся два часа и девять минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Тимофеевой. В 1/8 финала россиянка встретится с украинкой Мартой Костюк, которая выбила российскую теннисистку Элину Аванесян.

Ранее россиянка Мира Андреева в третьем круге Australian Open одолела 72-ю ракетку мира Диану Парри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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