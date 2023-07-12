Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдонского турнира в Великобритании.
В матче 1/4 финала первая ракетка России встретился с американцем Кристофером Юбэнксом. Матч длился 2 часа 57 минут и завершился со счетом 3:2 (6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1).
За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между представителем Испании и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.
Россиянин Андрей Рублев во вторник уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Матч завершился со счетом 3:1 (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), сообщает «Радиоточка НСН».
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