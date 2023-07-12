Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона

В матче 1/4 финала первая ракетка России встретился с американцем Кристофером Юбэнксом. Матч длился 2 часа 57 минут и завершился со счетом 3:2 (6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1).

За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между представителем Испании и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

Россиянин Андрей Рублев во вторник уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Матч завершился со счетом 3:1 (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), сообщает «Радиоточка НСН».

