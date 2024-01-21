Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Australian Open.

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В четвертом круге Рублев встретился с представителем Австралии Алексом де Минауром. Матч продлился 4 часа и 14 минут и завершился победой россиянина - 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

В следующем круге 26-летний Рублев сразится с представителем Италии Янником Синнером.

Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

В четвертом круге Australian Open россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Она проиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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