Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open
Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Australian Open.
В четвертом круге Рублев встретился с представителем Австралии Алексом де Минауром. Матч продлился 4 часа и 14 минут и завершился победой россиянина - 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.
В следующем круге 26-летний Рублев сразится с представителем Италии Янником Синнером.
Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
В четвертом круге Australian Open россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Она проиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru