РПЛ запретила «Спартаку» играть на домашнем поле из-за качества газона

Российская премьер-лига (РПЛ) запретила московскому футбольному клубу «Спартак» играть матч против воронежского «Факела» на домашнем стадионе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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В РПЛ указали на не соответствующее регламенту качество газона на «Лукойл-Арене». Причиной стали снегопады в Москве, что привело к повреждению газона.

Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдет 10 марта. Как утверждают СМИ, команды будут играть в «Лужниках».

По данным интернет-портала Metaratings, «Спартак» рассматривает кандидатуры Артема Карпукаса из «Локомотива» и Данила Глебова из «Ростова» на место опорников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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