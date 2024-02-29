РПЛ запретила «Спартаку» играть на домашнем поле из-за качества газона
Российская премьер-лига (РПЛ) запретила московскому футбольному клубу «Спартак» играть матч против воронежского «Факела» на домашнем стадионе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
В РПЛ указали на не соответствующее регламенту качество газона на «Лукойл-Арене». Причиной стали снегопады в Москве, что привело к повреждению газона.
Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдет 10 марта. Как утверждают СМИ, команды будут играть в «Лужниках».
По данным интернет-портала Metaratings, «Спартак» рассматривает кандидатуры Артема Карпукаса из «Локомотива» и Данила Глебова из «Ростова» на место опорников, передает «Радиоточка НСН».
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