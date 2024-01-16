Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
Теннисиста из Великобритании Джека Дрейпера стошнило после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Спортсмен обыграл американца Маркоса Хирона, матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. После встречи Дрейпер пожал руку сопернику, после британцу стало плохо, и его стошнило в ведро. Плохое самочувствие 22-летнего теннисиста могло быть связано с жарой.
В следующем раунде Дрейпер сыграет с представителем США Томми Полом.
Ранее стало известно, что россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Мирра Андреева вышли во второй круг Australian Open, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доступ к Tinder в Белоруссии пропадет 15 февраля
- Во «Вконтакте» произошел сбой
- Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении
- Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
- SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
- ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
- Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
- Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
- Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию
- Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru