Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open

Спортсмен обыграл американца Маркоса Хирона, матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. После встречи Дрейпер пожал руку сопернику, после британцу стало плохо, и его стошнило в ведро. Плохое самочувствие 22-летнего теннисиста могло быть связано с жарой.

В следующем раунде Дрейпер сыграет с представителем США Томми Полом.

Ранее стало известно, что россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Мирра Андреева вышли во второй круг Australian Open, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

