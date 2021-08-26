Пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
Российские пловцы Андрей Граничка и Роман Жданов завоевали в четверг на Паралимпиаде-2020 в Токио серебряную и бронзовую медали, и вывели нашу команду на четвертое место в общем медальном зачете.
Граничка занял второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием вслед за Нельсоном Криспиным из Колумбии, установившим мировой рекорд.
Жданов, накануне выигравший золото в заплыве на 50 метров брассом, сегодня взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем.
Таким образом, на данный момент в активе российских паралимпийцев в Токио 9 медалей, в том числе 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Лидирует в медальном зачете Китай (15 медалей, в том числе 6 золотых), на втором месте – Австралия (12 медалей, 6 золотых), на третьем Великобритания (14 медалей, 5 золотых).
Паралимпийские Игры проходят в Японии с 24 августа по 5 сентября. В них участвуют спортсмены с инвалидностью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
- В Петербурге во время пластической операции на лице погибла девушка
- За сутки в России подтвердили 19 630 случаев коронавируса
- Советская актриса Екатерина Васильева стала монахиней
- В Минздраве посчитали погибших от COVID-19 детей
- Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на «Госуслугах»
- Столичные силовики раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг
- В «Рособоронэкспорте» рассказали о проектах с Турцией по сухопутной военной технике
- В Москве расширят меры поддержки молодежи в сфере занятости
- СМИ: Российские вузы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru