Пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российские пловцы Андрей Граничка и Роман Жданов завоевали в четверг на Паралимпиаде-2020 в Токио серебряную и бронзовую медали, и вывели нашу команду на четвертое место в общем медальном зачете.

Граничка занял второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием вслед за Нельсоном Криспиным из Колумбии, установившим мировой рекорд.

Жданов, накануне выигравший золото в заплыве на 50 метров брассом, сегодня взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем.

Таким образом, на данный момент в активе российских паралимпийцев в Токио 9 медалей, в том числе 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Лидирует в медальном зачете Китай (15 медалей, в том числе 6 золотых), на втором месте – Австралия (12 медалей, 6 золотых), на третьем Великобритания (14 медалей, 5 золотых).

Паралимпийские Игры проходят в Японии с 24 августа по 5 сентября. В них участвуют спортсмены с инвалидностью.

