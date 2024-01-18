Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Его соперником был финн Эмиль Руусувуори.

Россиянка Блинкова выбила с Australian Open третью ракетку мира Рыбакину

Победитель был выявлен в пяти сетах, причем последний завершился всухую - 3:6, 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

В следующем матче третьей ракетке мира будет противостоять канадец Феликс Оже-Альяссим.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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