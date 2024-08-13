Россиянка Шнайдер впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Согласно списку, который опубликован на официальном сайте организации, Шнайдер поднялась на четыре позиции и впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 WTA.

Также в двадцатку лучших вошли россиянки Анна Калинская (16-е место) и Людмила Самсонова (17). Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Дарья Касаткина (12).

Ранее Шнайдер в паре с Миррой Андреевой (24) стала серебряным призёром олимпийского парного турнира в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это единственная медаль у российских спортсменов на прошедшей в Париже Олимпиаде.

