Россиянка Шнайдер впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Российская теннисистка Диана Шнайдер заняла 20-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Согласно списку, который опубликован на официальном сайте организации, Шнайдер поднялась на четыре позиции и впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 WTA.
Также в двадцатку лучших вошли россиянки Анна Калинская (16-е место) и Людмила Самсонова (17). Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Дарья Касаткина (12).
Ранее Шнайдер в паре с Миррой Андреевой (24) стала серебряным призёром олимпийского парного турнира в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это единственная медаль у российских спортсменов на прошедшей в Париже Олимпиаде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru