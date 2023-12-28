Российская теннисистка Елена Веснина намерена возобновить карьеру
Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде у женщин, россиянка Елена Веснина заявила о возобновлении спортивной карьеры в своем Telegram-канале.
«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала она.
Весниной 37 лет, в её активе победы на трех турнирах «Большого шлема» в парах, а также серебро токийской Олимпиады в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что решение о допуске российских теннисистов до Олимпиады-2024 примут в мае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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