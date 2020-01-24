Россиянка Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце. Как пишет РИА Новости, её результат 84,92 балла. Отмечается, что Косторной не хватило 0,53 балла до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

Добавлю, наши спортсменки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.