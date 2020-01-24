Россиянка Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

24 января 202019:22

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце. Как пишет РИА Новости, её результат 84,92 балла. Отмечается, что Косторной не хватило 0,53 балла до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

Добавлю, наши спортсменки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в Турине

В начале декабря НСН писала, что Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе. По данным Интерфакс, новый рекорд спортсменка установила в ходе финала Гран-при в Турине (Италия). Косторная получила за прокат 85,45 балла, побив свой же рекорд. Предыдущий рекорд (85,04) Косторная установила на соревнованиях в Саппоро (Япония).


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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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