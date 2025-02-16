Французский теннисист Умбер завоевал седьмой титул в карьере
17-ая ракетка мира француз Уго Умбер стал победителем теннисного турнира категории АТР 250 во французском Марселе. Об этом сообщают РИА Новости.
В финале он обыграл 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Отмечается, что призовой фонд турнира превышает 740 тысяч евро.
Умберу 26 лет. Этот титул стал для него седьмым в карьере и первым в сезоне. На турнирах Большого шлема он трижды доходил до четвертого круга.
Ранее россиянка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце, напоминает НСН.
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