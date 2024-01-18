Россиянка Блинкова выбила с Australian Open третью ракетку мира Рыбакину
18 января 202415:20
Российская теннисистка Анна Блинкова выбила третью ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, с Australian Open.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6, при этом в решающем тай-брейке спортсменки разыграли 42 очка - решающий гейм завершился со счетом 22:20.
Блинковой потребовались два часа и 46 минут, чтобы одолеть соперницу. В следующем круге россиянка сыграет с 31-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru