Россиянка Блинкова выбила с Australian Open третью ракетку мира Рыбакину

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6, при этом в решающем тай-брейке спортсменки разыграли 42 очка - решающий гейм завершился со счетом 22:20.

Блинковой потребовались два часа и 46 минут, чтобы одолеть соперницу. В следующем круге россиянка сыграет с 31-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

