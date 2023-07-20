В России вырос спрос на шахматы
Россияне стали чаще покупать логические и настольные игры, в том числе шахматы. Об этом сообщает Газета.Ru.
Эксперты АТОЛ в преддверии Международного дня шахмат провели анализ продаж и выяснили, что за январь-июнь 2023 года спрос на шахматы в стране вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также сообщается о возросшем интересе россиян к нардам, продажи которых увеличились в два раза. Выросли продажи игры го (81%), шашек (52%) и домино (7%).
В АТОЛ уточнили, что средняя стоимость набора шахмат в России составляет 1217 рублей - на 6% дешевле, чем в прошлом году. Нарды обойдутся в среднем в 650 рублей, шашки - в 857 рублей, а набор для игры в го - в 946 рублей.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе ученики с первого по четвертый классы школ с нового учебного года будут изучать основы игры в шахматы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru