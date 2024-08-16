Россиянин Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати
16 августа 202401:01
Вторая ракетка России Андрей Рублев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Теннисист начал выступление со второго раунда, в котором обыграл представителя КНР Чжан Чжичжэня со счетом 6:4, 6:3.
Рублев поднялся на шестое место в ATP, опередив Новака Джоковича.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй круг турнира в Цинциннати, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru