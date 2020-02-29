Россиянин победил в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Российский спортсмен Матвей Елисеев с единственным промахом пришел первым в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусском спортивном центре «Раубичи».
Елисеев получил золото за прохождение маршрута за 23 минуты 46,4 секунды. Серебро – у латвийца Андрея Расторгуева, который уступил победителю 4,1 секунды. Бронза – у норвежца Александра Фьелда Андерсена. Он завершил трассу, как и соперники, с одним промахом, но на 25,5 секунды позже.
Россияне расположились в первой и второй и третьей десятке чемпионата Европы: Саид Каримулла Халили – на восьмом месте, Кирилл Стрельцов – на девятом, Никита Поршнев – на 11-м, Василий Томшин – на 27-м, Эдуард Латыпов – на 28-м.
Ранее, 29 февраля, стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, у которого в ходе чемпионата мира в Италии прошли полицейские обыски по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, заподозрившей спортсмена в возможном употреблении нелегальных веществ.
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