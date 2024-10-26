Россиянин Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Вене

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Вене.

В четвертьфинале российский спортсмен сыграл с итальянцем Маттео Берреттини и впервые в карьере одержал победу над этим соперником. Встреча продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и австралийцем Алексом де Минауром.

Ранее российская спортсменка Диана Шнайдер прошла в полуфинал соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

