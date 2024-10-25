Теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Токио
25 октября 202410:11
Российская спортсменка Диана Шнайдер прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио.
В четвертьфинале 20-летняя россиянка должна была встретиться с представительницей Японии Саякой Исии. Однако соперница Шнайдер снялась с матча до его начала.
Диана Шнайдер сыграет в полуфинале с победительницей встречи между теннисистками из Китая и Канады Чжэн Циньвэнь и Лейлой Фернандес.
Между тем россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Софье Кенин и не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Токио, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru