Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже
Россиянин Алексей Чуркин получил серебряную медаль в толкании ядра в классе F32 на Паралимпийских играх в Париже. В этом соревновании он показал результат 11,39 метра.
Золотую медаль выиграл грек Атанасиос Константинидис с результатом 11,93 метра, а бронзу завоевал его соотечественник Лазарос Стефанидис с результатом 9,84 метра.
Эта медаль стала 39-й для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже, где россияне уже завоевали 9 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых наград. Ранее Чуркин выиграл золотую медаль в метании клаба.
Паралимпийские игры продолжаются до 8 сентября, и 88 российских спортсменов участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе по решению Международного паралимпийского комитета (IPC), передает «Радиоточка НСН».
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