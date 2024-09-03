Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже

Россиянин Алексей Чуркин получил серебряную медаль в толкании ядра в классе F32 на Паралимпийских играх в Париже. В этом соревновании он показал результат 11,39 метра.

Золотую медаль выиграл грек Атанасиос Константинидис с результатом 11,93 метра, а бронзу завоевал его соотечественник Лазарос Стефанидис с результатом 9,84 метра.

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Эта медаль стала 39-й для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже, где россияне уже завоевали 9 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых наград. Ранее Чуркин выиграл золотую медаль в метании клаба.

Паралимпийские игры продолжаются до 8 сентября, и 88 российских спортсменов участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе по решению Международного паралимпийского комитета (IPC), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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