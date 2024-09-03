Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже

Россиянин Алексей Чуркин получил серебряную медаль в толкании ядра в классе F32 на Паралимпийских играх в Париже. В этом соревновании он показал результат 11,39 метра.

Золотую медаль выиграл грек Атанасиос Константинидис с результатом 11,93 метра, а бронзу завоевал его соотечественник Лазарос Стефанидис с результатом 9,84 метра.