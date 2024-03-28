Россияне Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC
Российские бойцы смешанного стиля Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил глава чемпионата Дана Уайт, передает «Интерфакс».
Спортсмены — представители тяжелого веса встретятся 22 июня в Саудовской Аравии. Поединок станет вторым по значимости после боя представителя ОАЭ Хамзата Чимаева и австралийца Роберта Уиттакера.
Отмечается, что 31-летний Павлович одержал 18 побед и проиграл в двух поединках. При этом на счету 35-летнего Волкова 37 выигранных боев и десять поражений.
Между тем поединок россиянина Алексея Мазура и представителя Танзании Лорена Джафета за пояс WBA Asia в легком весе, который должен был пройти в Ярославле, перенесли на неопределенный срок из-за повышенных мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В лесополосе Московской области нашли давно упавший беспилотник
- СМИ: Певица Лариса Долина призвала вернуть смертную казнь для террористов
- Выход компьютерной игры «Смута» отметят историческим фестивалем
- Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» в первые дни после теракта
- Напавшие на «Крокус» террористы находились под психотропными веществами
- В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»
- Российские разработчики создали первую соцсеть для автомобилистов
- Гладков: На подлете к Белгороду сбили два украинских БПЛА
- Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордного уровня
- Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru