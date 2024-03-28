Россияне Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC

Российские бойцы смешанного стиля Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил глава чемпионата Дана Уайт, передает «Интерфакс».

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Спортсмены — представители тяжелого веса встретятся 22 июня в Саудовской Аравии. Поединок станет вторым по значимости после боя представителя ОАЭ Хамзата Чимаева и австралийца Роберта Уиттакера.

Отмечается, что 31-летний Павлович одержал 18 побед и проиграл в двух поединках. При этом на счету 35-летнего Волкова 37 выигранных боев и десять поражений.

Между тем поединок россиянина Алексея Мазура и представителя Танзании Лорена Джафета за пояс WBA Asia в легком весе, который должен был пройти в Ярославле, перенесли на неопределенный срок из-за повышенных мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РоссияСмешанные Единоборства

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