Россиянам запретили бежать Бостонский марафон

Организаторы Бостонского марафона, который состоится 17 апреля, запретили участие в нем жителям России и Белоруссии, сообщает Forbes.

При этом гражданам РФ, не являющимся резидентами, разрешили участвовать в знаменитом забеге в нейтральном статусе – без флага и символики. Аналогичные меры будут действовать и для белорусов-нерезидентов.

Жителям двух стран, уже успевшим зарегистрироваться на марафон, обещают вернуть взносы.

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году.

Ранее сообщалось, что организаторы всемирного конкурса программистов Google Summer of Code (GSoC) отказались принимать участников из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР.

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