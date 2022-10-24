Российскую легкоатлетку из-за допинга лишили золота Олимпиады-2012
Российская легкоатлетка Наталья Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).
В сообщении говорится, что спортсменка лишится золотой медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, которую она выиграла в беге на 400 метров с барьерами.
«После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещённой субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года»,— уточнили в AIU.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась от дисквалификации российского хоккеиста Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, все обвинения с него были сняты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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