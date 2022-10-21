Экс-первую ракетку мира Симону Халеп отстранили из-за допинга

Румынскую теннисистку Симону Халеп временно отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба агентства по борьбе с негативными явлениями в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Бывший биатлонист рассказал о предложениях спортсменам принять допинг перед Олимпиадой

В сообщении говорится, что при исследовании пробы А, взятой у 31-летней спортсменки во время участия в Открытом чемпионате США в августе 2022 года, был получен положительный результат на запрещенное вещество роксадустат.

Халеп воспользовалась правом запросить анализ пробы Б, который подтвердил ранее полученные результаты.

«Будучи временно отстранённым, игрок не имеет права участвовать или посещать какие-либо санкционированные теннисные мероприятия, организованные руководящими органами этого вида спорта», - добавили в ITIA.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась от дисквалификации российского хоккеиста Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, все обвинения с него были сняты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОтстранениеДопингТеннисБольшой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры