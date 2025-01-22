Российскую чемпионку мира по самбо отстранили по подозрению в допинге
Чемпионку мира 2022 и 2024 годов, многократную чемпионку России Олесю Посылкину временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Соответствующая информация представлена на сайте Международной федерации самбо (FIAS).
Уточняется, что спортсменку отстранили с 4 декабря 2024 года, поскольку в ее пробах обнаружили диуретик фуросемид. Препарат является запрещенным, поскольку он ускоряет выведение из организма других веществ, то есть способен маскировать допинг.
Из документа также следует, что с 18 октября 2024 года отстраняется и российский спортсмен Матвей Смирнов.
В 2023 году РУСАДА сообщало, что диуретики являются причиной каждой третьей дисквалификации российских спортсменов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru