Российскую чемпионку мира по самбо отстранили по подозрению в допинге

Уточняется, что спортсменку отстранили с 4 декабря 2024 года, поскольку в ее пробах обнаружили диуретик фуросемид. Препарат является запрещенным, поскольку он ускоряет выведение из организма других веществ, то есть способен маскировать допинг.

Из документа также следует, что с 18 октября 2024 года отстраняется и российский спортсмен Матвей Смирнов.

В 2023 году РУСАДА сообщало, что диуретики являются причиной каждой третьей дисквалификации российских спортсменов, передает «Радиоточка НСН».

