Российскую чемпионку мира по самбо отстранили по подозрению в допинге

Чемпионку мира 2022 и 2024 годов, многократную чемпионку России Олесю Посылкину временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Соответствующая информация представлена на сайте Международной федерации самбо (FIAS).

Вторая ракетка мира Свёнтек отстранена на месяц за тот же допинг, что у Валиевой

Уточняется, что спортсменку отстранили с 4 декабря 2024 года, поскольку в ее пробах обнаружили диуретик фуросемид. Препарат является запрещенным, поскольку он ускоряет выведение из организма других веществ, то есть способен маскировать допинг.

Из документа также следует, что с 18 октября 2024 года отстраняется и российский спортсмен Матвей Смирнов.

В 2023 году РУСАДА сообщало, что диуретики являются причиной каждой третьей дисквалификации российских спортсменов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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